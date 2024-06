Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Jarosławiu

Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Marcin Nazarewicz, który razem ze Starostą Jarosławskim Kamilem Dziukiewiczem przekazał gratulacje i życzenia zebranym. Starosta zwrócił się do uczniów słowami:

- Rok szkolny 2023/2024 dobiegł końca. Był to rok pełen wyzwań, ale i osiągnięć. Jestem dumny, że możemy pochwalić się tak utalentowaną młodzieżą w naszym mieście. Drodzy Uczniowie, przed Wami zasłużone wakacje – czas odpoczynku, relaksu i naładowania baterii. Życzę Wam, abyście spędzili te dni radośnie, bezpiecznie i aktywnie. Niech to będzie czas, który przyniesie Wam wiele niezapomnianych chwil, a także pozwoli nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają na Was w nowym roku szkolnym.