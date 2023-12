Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary to grupa pasjonatów zajmująca się rekonstrukcją historycznych strojów, w jakich na przełomie XIX i XX wieku chodzili mieszkańcy Przemyśla. W piątek członkowie stowarzyszenia zaprosili przemyślan do wspólnego kolędowania. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

W najbliższy piątek o godz. 14.00 na jarosławskim Rynku rozpocznie się wigilia dla mieszkańców. To okazja do złożenia sobie najlepszych życzeń, okazania życzliwości i ... skosztowania tradycyjnych potraw świątecznych.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na obwodnicy Jarosławia. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący oplem 51-latek z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z audi.

Spowiedź w Jarosławiu. Do świąt Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu. Nie wszyscy jeszcze przystąpili do spowiedzi. Dla spóźnialskich sprawdziliśmy, w jakich godzinach jarosławskie parafie zaplanowały przedświąteczną spowiedź. Szczegóły w galerii!

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Jarosławia uchwalono miejski budżet na rok 2024. Planowane dochody wyniosą 263 150 936,15 zł, a zaplanowane wydatki to 263 955 703,15 zł mln zł.

Trwa analiza wyników ankiety, w której jarosławianie wypowiedzieli się na temat potrzeby doświetlenia niektórych ulic w mieście ze względów bezpieczeństwa. Zdaniem niektórych mieszkańców miasta, działanie burmistrza w tym zakresie jest nieporozumieniem.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.