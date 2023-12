Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Jarosławiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sobota 9 grudnia upływa w Przemyślu w klimacie zimowego biegania. 475 zawodników - dzieci i dorośli - wzięło udział w Wyszehradzkim Ultramaratonie "Twierdza Przemyśl" 2023. To już szósta edycja tego wydarzenia.

Tegoroczny przedświąteczny jarmark bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek (8 grudnia) i potrwa do niedzieli (10 grudnia). Na jarosławskim Rynku jest kolorowo, świątecznie i gwarnie. Zobacz zdjęcia!

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wyłączenie co drugiej latarni jest efektem wdrożonych rozwiązań oszczędnościowych przez burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha. Mieszkańcom nie podoba się ten pomysł i nie czują się bezpiecznie, gdy jest tak ciemno na ulicach. Co na to włodarz miasta?