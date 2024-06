Czerwiec 2024 w Jarosławiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

W miniony weekend na terenie powiatu jarosławskiego doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. W obu przypadkach kierujący jednośladami oraz pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. Policja apeluje do wszystkich fanów „dwóch kółek” oraz kierowców samochodów o rozwagę i bezpieczną jazdę.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Dębicy 2024, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, Pogórzańska Nuta w Dynowie, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, XXXIV Łemkowski Kermesz w Olchowcu, 21. Wyścig Górski Prządki. Szczegóły w naszej galerii.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 maja przed godz. 16:30 na drodze krajowej nr 77 w Orłach pod Przemyślem. Kierujący osobówką z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Mężczyzna trafił do szpitala.