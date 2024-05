Nowi zastępcy komendanta policji w Jarosławiu oficjalnie wprowadzeni na stanowiska

Uroczyste wprowadzenie zastępców komendanta

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, podinsp. Jan Wojtowicz, zwrócił się do swoich zastępców z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów zawodowych. W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki, wyraził uznanie dla ich dotychczasowej służby i wyzwań, jakie przed nimi stoją.

W obecności kadry kierowniczej jarosławskiej jednostki policji, nadkom. Tyberiusz Łabuz i podinsp. Marek Hajduk odebrali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, podinsp. Jana Wojtowicza, rozkazy personalne. To ważny moment dla obu funkcjonariuszy, którzy już od jakiegoś czasu pełnili swoje obowiązki, ale teraz oficjalnie zostali wprowadzeni na swoje stanowiska.

Kariera zawodowa zastępców komendanta

Nadkom. Tyberiusz Łabuz jest postacią dobrze znaną w jarosławskiej komendzie. Jego związek z tą jednostką sięga 1 kwietnia 2022 roku, kiedy to objął funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. Jego doświadczenie i dotychczasowa służba przyczyniły się do powierzenia mu tego ważnego stanowiska.

Podinsp. Marek Hajduk przybył do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Swoją służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, przechodząc przez różne jednostki i specjalizacje, co czyni go funkcjonariuszem o szerokim zakresie doświadczeń. W marcu tego roku objął obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.