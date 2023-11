Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Jarosław, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Odbędą się m.in. Koncert Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ukrainy w Sanoku, Kiermasz Kultury Wołoskiej w Bukowsku, V Spotkania Teatralne w Cisnej, Katarzynki 2023 - IX Powiatowy Przegląd Taneczny w Przeworsku, Gala z okazji 100-lecia LKS-u Błażowianka Błażowa, Koncert Finałowy IX Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

41-latek, poszukiwany przez organy ścigania w związku z szeregiem kradzieży i oszustw, został w końcu zatrzymany. Doszło do tego po tym, jak złodziejskie ciągotki znów wzięły nad nim górę. Najbliższe 8 miesięcy spędzi w zakładzie karnym.

Do końca roku ma zakończyć się budowa nowego mostu na rzeczce Mrowla w Mrowli koło Rzeszowa. Inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców Mrowli i Bratkowic dojeżdżających do Rzeszowa.

W okolicach Olchowca w Beskidzie Niskim w minioną niedzielę, 19 listopada, został zastrzelony wilk. Najprawdopodobniej stało się to podczas zbiorowego polowania. Sprawę prowadzi policja.

W 12. konkursie "Z Babcinej Spiżarni" wzięło udział 20 kół gospodyń wiejskich z powiatu jarosławskiego. Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach: owoce , warzywa oraz mięso lub ryby. Dodatkowo swoje nagrody przyznali starosta jarosławki Stanisław Kłopot, poseł Tadeusz Chrzan oraz wójt gminy Wiązownica Krzysztof Strent. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia!

W ramach wernisażu wystawy prac konkursu "Tylko jedno zdjęcie" w Jarosławiu odbyło się spotkanie autorskie z fotografem Tomaszem Sobczakiem.

W ramach Teatralnych Zaduszek w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbły się dwa spektakle. Byly to widowiska mocno kobiece, wspominające przeszłość i przywołujące duchy. Pierwszy monodram w wykonaniu Mileny Piejko "Marzyciel" został stworzony na podstawie "Bialych Nocy" Fiodora Dostojewskiego. Drugi występ - "Co by się nie pomarnowało" - był autorskim monodramem opowiadającym o przodkach aktorki. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia!