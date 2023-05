Przegląd tygodnia z 7.05.2023 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 30.04 do 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii lub w rozpisce poniżej!

Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 6 maja na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. Zobaczcie zdjęcia!

W odpowiedzi na liczne prośby naszych Czytelników za granicą publikujemy nazwiska mieszkańców Jarosławia i nie tylko, którzy zmarli w ostatnich dniach. Klepsydry pochodzą m.in. z tablicy umieszczonej przed kościołem pw. Świętego Ducha i obejmują okres od 19 do 30 kwietnia 2023 roku.

W czwartek (4 maja) w galerii "Projektor Sztuki" Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki miało miejsce otwarcie wystawy niezwykłych zdjęć artysty fotografika Marcina Materniaka "Dwuchromianowe spojrzenie". Wystawę będzie można zobaczyć do 11 czerwca.

Co robić i gdzie się udać w ten weekend? Zapraszamy na skrót ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych w Jarosławiu i okolicy.

Budżet obywatelski w Jarosławiu został zawieszony na rok. To oznacza, że nie będzie składania wniosków i głosowania na najlepsze projekty na 2024 rok. Z uzasadnienia uchwały co prawda wynika, że rozwiązanie jest tymczasowe, ale dla ponownego uruchomienia JBO, po rocznej przerwie, niezbędne będzie ponowne przyjęcie uchwały przez Radę Miasta Jarosławia do końca marca 2024 roku.