Wilki podchodzą pod domy w okolicy Jarosławia? Taki sygnał otrzymaliśmy od mieszkańców

Wilki z natury są zwierzętami płochliwymi i unikają kontaktu z ludźmi, w sytuacji gdy zbliżają się jednak do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu pokarmu lub zwykła ciekawość. Jednak wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się w sposób trudny do przewidzenia, jeśli są prowokowane, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone – dokarmiane i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich.

Gdyby doszło do spotkania człowieka z wilkiem, trzeba zachować spokój i nie wykonywać gwałtownych ruchów np. uciekać. Należy cały czas obserwować zwierzę i jeżeli czujemy się zagrożeni, powoli, spokojnie wycofać nie spuszczając wilka z oczu.