Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Jarosławiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Festiwal Roślin w Rzeszowie, Żarciowozy w Dębicy, X Dzień Ziemniaka w Wiewiórce, Święto Pieczonego Ziemniaka w Jaszczwi, I Podkarpacka Wystawa Psów Myśliwskich w Odrzykoniu czy Podkarpackie Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Kalwarii Pacławskiej. Szczegóły w naszej galerii.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.