Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Jarosławiu?

28 listopada w jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na małej scenie odbył się konkurs "Laur Impresji". Mogły wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z podkarpacia oraz osoby dorosłe. Konkurs obejmował 3 kategorie: recytacja, twórczość własna oraz poezja śpiewana. Zgłosiło się do niego 17 osób. Zobaczcie wideo i zdjęcia z tego wydarzenia!

W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu jarosławskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Jarosławia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Odbędą się m.in. Koncert Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ukrainy w Sanoku, Kiermasz Kultury Wołoskiej w Bukowsku, V Spotkania Teatralne w Cisnej, Katarzynki 2023 - IX Powiatowy Przegląd Taneczny w Przeworsku, Gala z okazji 100-lecia LKS-u Błażowianka Błażowa, Koncert Finałowy IX Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

W ramach Teatralnych Zaduszek w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbły się dwa spektakle. Byly to widowiska mocno kobiece, wspominające przeszłość i przywołujące duchy. Pierwszy monodram w wykonaniu Mileny Piejko "Marzyciel" został stworzony na podstawie "Bialych Nocy" Fiodora Dostojewskiego. Drugi występ - "Co by się nie pomarnowało" - był autorskim monodramem opowiadającym o przodkach aktorki. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia!