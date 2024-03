Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Jarosławiu? Bądź na bieżąco

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego chwilę przed godz. 15 na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Dolnej (gm. Bircza) w powiecie przemyskim. Na "zakręcie śmierci" ciężarówka z drewnem wypadła z drogi.

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi oraz myśliwi z regionu zablokowali we wtorek, 20 lutego drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Na drodze ustawione są ciągniki i sprzęt rolniczy, a także samochody ciężarowe.

Do przepychanek doszło na terenie kolejowym tuż przy stacji w Medyce. Protestujący rolnicy i myśliwi szturmowali wagony z ukraińską kukurydzą. Udało im się wysypać ziarna z dwóch wagonów. Nikt nie został zatrzymany. Po kilkunastu minutach protestujący wrócili na drogę krajową nr 28.

W minimum kilku miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.