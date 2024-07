Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Jarosławiu. Czy jesteś na bieżąco?

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu jarosławskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Kryminalni z jarosławskiej komendy policji ustalili i zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło w jednym z budynków mieszkalnych w Szówsku. Okazali się nimi dwaj 17-latkowie. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Niedzielny wieczór nad zbiornikiem ZEK był absolutnie magiczny. To w pierwszej kolejności zasługa artystów. Wieczorny koncert Staszka z Gór zgromadził prawdziwe tłumy, a świetna muzyka, energetyczne fluidy, okraszone góralskim, charakternym kontaktem z publicznością wokalisty, sprawiły, że koncert Staszka z Gór zapadnie nam w pamięć na długi czas.

Od 28 do 30 czerwca burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zapraszają na Dni Jarosławia! Trzy dni pełne atrakcji, koncertów i zabaw czekają na mieszkańców oraz gości na jarosławskim rynku.

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Nowa wystawa stała w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich ukazuje historię człowieka na ziemi jarosławskiej od schyłkowej epoki lodowcowej do późnego średniowiecza. Ekspozycję, zawierającą ponad 700 eksponatów, można oglądać od niedzieli.

Podkarpacie w dniach 21-23 czerwca będzie tętnić życiem dzięki licznie zaplanowanym wydarzeniom. Oto przegląd najciekawszych imprez, które odbędą się w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem, które gwarantuje niezapomniane przeżycia dla każdego!

Mieszkańcy Jarosławia zgłosili urzędowi miasta przypadki pojawienia się wilków na terenie zabudowanym. We wtorek, 18 czerwca doszło do ataku na psa w okolicach ulicy Piaskowej oraz Łazów Kostkowskich. Sprawa została skierowana do odpowiednich służb oraz policji.

Plac apelowy 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej był świadkiem uroczystego apelu, który rozpoczął się mszą polową. Po niej nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegranie i odśpiewanie hymnu narodowego.

Jarosławski Rynek znów tętnił życiem, gdy odbyła się kolejna edycja Giełdy Staroci. Różnorodność oferowanych przedmiotów, od starych mebli i porcelany, po unikatowe książki i bibeloty, sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś interesującego.