Czujność i szybka reakcja sierżanta Wiktora Kwietnia

Zdarzenie po służbie

W poniedziałek po godzinie 15, sierżant sztabowy Wiktor Kwiecień powiadomił dyżurnego o zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny. Policjant, wracając do domu, rozpoznał 38-latka na ulicy Pruchnickiej w Jarosławiu i natychmiast podjął działania. Bez chwili wahania przystąpił do czynności, uniemożliwiając mężczyźnie oddalenie się z miejsca do momentu przyjazdu patrolu.