Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Jarosławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jarosławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tradycji stało się zadość! Topienie Marzanny i parada motocykli nad Sanem w Jarosławiu [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Jarosław, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tradycji stało się zadość! Topienie Marzanny i parada motocykli nad Sanem w Jarosławiu [ZDJĘCIA] Deszczowa pogoda nie wystraszyła mieszkańców Jarosławia, w pochmurny dzień pożegnali zimę na bulwarach nad Sanem. Tradycyjnie miała miejsce również parada motocykli z rynku nad San. Odbyły się konkursy, zabawy, pieczono kiełbaski i co najważniejsze - zatopiono Marzannę! 📢 Wielkanoc 2023 na Giełdzie Wschód w Skołoszowie. Na klientów czekały zajączki, baranki, koszyczki i kolorowe jajeczka [ZDJĘCIA] Giełda Wschód w Skołoszowie w 2023 roku odbywa się w każdą sobotę i obfituje w wiele rozmaitych towarów. 25 marca pojawiło się sporo świątecznych ozdób oraz akcesoriów niezbędnych do przygotowania i przystrojenia święconki. Na stoiskach były m.in. zajączki, baranki, koszyczki i kolorowe jajeczka. Ponadto wiedzieliśmy sporo wiosennych ubrań, sadzonek i roślin do ogrodu. Zobaczcie na zdjęciach, co jeszcze można było znaleźć na straganach.

📢 Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą legalizującą kradzione samochody [ZDJĘCIA] Zatrzymano 13 osób z Podkarpacia, które zajmowały się legalizacją aut pochodzących z kradzieży. W sprawę zamieszani są m.in. urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, którzy ułatwiali rejestrację kradzionych pojazdów.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Jarosław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Reaktywacja Technikum Drogowego w Jarosławiu. Nabór ruszy w maju! Już od przyszłego roku szkolnego w Jarosławiu ponownie będzie można kształcić się w Technikum Drogowym. Nabór do pierwszych klas ruszy w maju.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu 24, 25 i 26 marca. Sprawdź, gdzie warto się wybrać! W nadchodzący weekend na Podkarpaciu odbędzie się sporo ciekawych koncertów oraz wydarzeń kulturalnych. Specjalnie dla was stworzyliśmy przegląd różnych wydarzeń, nie tylko muzycznych. Szczegóły w galerii!

📢 W Szówsku motocyklista zderzył się z samochodem. W wyniku wypadku trafił do szpitala [ZDJĘCIA] 25-letni motocyklista został ranny w wyniku wypadku, do którego doszło w Szówsku pod Jarosławiem. Kierujący motocyklem marki Yamaha zderzył się z samochodem osobowym marki Citroen. Trafił do szpitala.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda. 📢 Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Kańczudze odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy w tym tygodniu, jak wyglądają postępy prac remontowych Dworca kolei wąskotorowej w Kańczudze wraz z innymi elementami infrastruktury stacji. Jest to najokazalszy budynek na zabytkowej linii kolejki wąskotorowej z Przeworska do Dynowa. Dotychczasowy przebieg prac wskazuje, że remont wkrótce dobiegnie końca.

📢 Remont na płycie jarosławskiego Rynku. Widać już duże postępy [ZDJĘCIA] Od roku czasu trwają już prace przewidziane w ramach II etapu rewitalizacji płyty Rynku. Dotyczą one części północnej i wschodniej Rynku oraz przebudowy placu św. Michała. Wraz z nadejściem wiosny, prace ruszyły pełną parą! 📢 Trzy osoby zostały zatrzymane w jarosławskim starostwie. Chodzi o łapówki? We wtorek, 21 marca w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zostały zatrzymane trzy osoby pracujące w wydziale komunikacji. Według doniesień lokalnych mediów, może chodzić o przyjmowanie korzyści majątkowych. 📢 Dlaczego warto jeść chrzan? Wspomaga trawienie i odporność. Dodaj go nie tylko do wielkanocnego jajka. Jak zrobić domowy chrzan tarty? Chrzan to idealny dodatek do wielkanocnych potraw takich jak żurek czy barszcz biały, ale także codzienny dodatek do wędlin czy jajek. Jednak oprócz kulinarnych walorów chrzan znany jest również od tysięcy lat z leczniczych właściwości. Wspomaga odporność, działa jak antybiotyk, a nawet ułatwia odchudzanie. Dobrze jest więc dodać go do swojego jadłospisu. Sprawdź, dlaczego warto jeść chrzan i jak zrobić domowy chrzan tarty do potraw na Wielkanoc.

📢 Marzanna 2023. Piknik motocyklowy nad Sanem w Jarosławiu już w ten weekend! Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch oraz Jarosławskie Stowarzyszenie Motocyklistów – Motor Bike Drivers Team zapraszają na piknik z okazji rozpoczęcia wiosny. Wydarzenie będzie miało miejsce 25 marca o godzinie12.00 na jarosławskich Bulwarach nad Sanem. 📢 Oglądasz telewizję w ten sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV! 📢 Podaj cegłę, czyli absurdy budowy domu w PRL-u. Starsi pamiętają aż za dobrze, młodsi nie uwierzą PRL był krajem absurdów, więc nie brakowało ich także przy budowie domu. Przypominamy, jak stawiało się domy jednorodzinne w czasach, gdy na materiały budowlane obowiązywały przydziały, a do budżetu budowy trzeba było doliczyć kwotę na łapówki. Kto pamięta, ten wspomni i pokiwa głową, a kto nie – ten się za tę głowę złapie.

📢 Przyznano dotacje na ratowanie podkarpackich zabytków w 2023 roku [LISTA] Do 30 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Przyznano 214 dotacji na kwotę ponad 9 mln 390 tys. zł. 📢 Koncert pasyjny chóru Deo Cantamus w Tuczempach [ZDJĘCIA, WIDEO] W niedzielę po Gorzkich Żalach i Eucharystii, mieszkańcy Tuczemp mogli wysłuchać wspaniałego koncertu pasyjnego w wykonaniu chóru Deo Cantamus. Dyrygowała Dominika Godzień, a na pianinie zagrał ks. Michał Stęchły. Koncert miał miejsce w kościele pw. Nawiedzenia NMP.

📢 Solina powoli budzi się z zimowego snu. Turyści zjeżdżają spacerować nad Jeziorem Solińskim [ZDJĘCIA] Czynna kolej gondolowa byłaby świetnym dopełnieniem weekendowego wypadu nad Solinę w Bieszczadach. Niestety, kolejka przechodzi przegląd techniczny i jej praca została zawieszona do końca marca. Piękna pogoda przyciągnęła nad Jezioro Solińskie sporo turystów. Otwarte są tylko nieliczne stragany i restauracje. Zobaczcie zdjęcia naszego fotoreportera, który w niedzielę wybrał się do Soliny i Polańczyka!

