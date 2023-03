Koncert pasyjny chóru Deo Cantamus w Tuczempach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Chór Deo Cantamus to zespół amatorski, działający przy Parafii p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuczempach. Istnieje od 6 lat. Pierwszy raz chór zaprezentował się podczas Świąt Wielkanocnych 2013 roku – w Liturgii Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Początkowo był to chór męski, po świętach Wielkanocnych kolejne nowe osoby zdecydowały się dołączyć do chóru, zwiększając liczbę członków, a tym samym z chóru męskiego powstał chór mieszany. Chór Deo Cantamus jest chórem mieszanym, czterogłosowym. Obecnie liczy 30 osób. Uświetnia swoimi występami ważniejsze uroczystości kościelne i parafialne. Chór chętnie uczestniczy w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie Archidiecezji Przemyskiej oraz warsztatach chóralnych.

Więcej o chórze dowiesz się z ich strony https://deocantamus.pl/#