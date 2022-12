Mieszkaniec Radymna został oszukany na jednej z internetowych platform sprzedażowych

Mężczyzna na fałszywej stronie banku wpisał dane potrzebne do logowania

30-latek otrzymał wiadomość sms z linkiem do strony, na którą wszedł i zalogował się na stronę swojego banku. Niczego nie podejrzewając - na fałszywej stronie banku - wpisał dane potrzebne do logowania, numer karty bankowej, numer CCV, numer telefonu i adres zamieszkania żony. Po chwili sprawdził swój rachunek bankowy i okazało się, że zostały na nim wykonane trzy przelewy na łączną kwotę blisko 7 tys. zł.

Do jarosławskiej komendy zgłosił się 30-letni mieszkaniec gminy Radymno, który został oszukany na jednej z internetowych platform sprzedażowych. Żona mężczyzny wystawiła do sprzedaży torebkę. Bardzo szybko skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem, prosząc sprzedającą o numer telefonu. Kobieta podała numer telefonu swojego męża.

Pamiętaj! Sprzedając w Internecie również możesz zostać oszukany

- Oszuści wysyłają linki, poprzez które to pokrzywdzeni mają potwierdzić dane do przelew środków na konto. Są to linki do fałszywych stron bankowości internetowej. Logując się na tych stronach, pokrzywdzeni tracą dostęp do konta, przekazując jednocześnie przestępcom wszystkie swoje dane. Nie klikaj w linki w wiadomościach kierujące do płatności. Czytaj uważnie sms-y autoryzacyjne - apeluje policja.