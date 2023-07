Można już korzystać z odnowionego kortu tenisowego w Jarosławiu. Ile wynosi opłata?

W czerwcu br. kort tenisowy został poddany kompleksowej renowacji. Przed wymianą mączki ceglanej nawierzchnia kortu została wyczyszczona i wyrównana, wymieniono też najbardziej zniszczone elementy ogrodzenia. Wyremontowany obiekt może służyć zarówno do nauki podstaw gry w tenisa ziemnego, jak i amatorskiego oraz profesjonalnego uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu.

- Ostatnie sukcesy Igi świątek na światowych arenach tenisowych niewątpliwie powodują zapotrzebowanie na naukę i grę w tenisa ziemnego nie tylko wśród dorosłych, ale szczególnie dzieci i młodzieży. Odrestaurowany kort tenisowy zdecydowanie umożliwi podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego dla uczniów jarosławskich szkół – uzasadniał potrzebę wykonania takiego zadania wnioskodawca projektu, Grzegorz Salabura.

Jego pomysł poparło 61 mieszkańców, co było wystarczającą liczbą głosów w kat. C (do 10 tys. zł) do uplasowania się projektu wśród 35 zwycięskich pomysłów do realizacji w ramach JBO w 2023 roku.