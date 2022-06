„Inspiracje, Impresje, Imaginacje” - niezwykła wystawa w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Helena Płoszaj-Wodnicka, Maria Piśko oraz Tymon Wodnicki, to artyści których style nie mają ze sobą nic wspólnego, jednakże łączy ich fascynacja człowiekiem i tym co go otacza. Dzieła tych wyjątkowych twórców można oglądać przez cały czerwiec w Galerii Głównej u Attvantich.

Na wystawie w Galerii Głównej prezentowane są prace: wykonywane techniką pasteli Heleny Płoszaj-Wodnickiej, ceramika, tkanina stworzona techniką filcowania na mokro i sucho z aplikacjami Marii Piśko, a także rysunek wielkoformatowy Tymona Wodnickiego.