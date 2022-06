„Aleja Maturzystów”. Nowa tradycja na kampusie PWSTE w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Nowa tradycja na kampusie PWSTE

Jaką symbolikę ma lipa?

Bardzo dużą rolę lipa odgrywa w symbolice mitycznej i religijnej. Prawdopodobnie dlatego, że jest to drzewo długowieczne. Niektóre lipy osiągają wiek 800, a niektórzy mówią, że nawet i 1000 lat. Podczas uroczystości rektor uczelni podkreślał, że symbolizuje ona wiedzę, a im większa korona tym bardziej rozwinięte są nasze umysły. Ponadto lipa w czasach Polski sarmackiej, była sadzona wtedy, kiedy udawało się rozwiązać jakieś spory i nawiązać pokój. Prof. dr hab. Krzysztof Rejman nawiązał tu do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Mówił też o wielkim znaczeniu lipy w chrześcijaństwie. Bowiem jest to drzewo poświęcone Matce Bożej. Lipy często sadzone są wokół kościołów i symbolizują opieką, jaką otacza nas Maryja. O lipie pisało też wielu poetów: Słowacki, Konopnicka, Sienkiewicz, itd. Już nie mówiąc o tym, jak wielkie znaczenie ma to drzewo dla ekologii. Żyjemy w antropocenie, gdzie niestety wpływ człowieka na środowisko jest bardzo negatywy. Każde drzewo, które sadzimy, to gest w stosunku do przyrody, która nas otacza, ponieważ pochłaniają one dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla, jak wszyscy wiemy, to jeden z gazów cieplarnianych, który powoduje zmiany klimatyczne. My tymi drobnymi gestami chcemy przede wszystkim wyczulić młodych ludzi na troskę o środowisko oraz zachęcić do ekologicznego życia – mówił rektor.