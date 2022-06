Spotkanie autorskie z Magdą Puzio, pisarką z Jarosławia [ZDJĘCIA]

21 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu miało miejsce spotkanie autorskie z Magdą Puzio, autorką debiutanckiej powieści „Nowa Rzeczywistość”. Książka to „przerażająca wizja popandemicznej rzeczywistości, w której nikt nie może być pewny, co przyniesie jutro”.

Pisarka z Jarosławia

Magda Puzio jest rodowitą jarosławianką, która z życia w małym mieście uczyniła swoje główne źródło inspiracji. Niepoprawna marzycielka, wierząca, że dzięki ciężkiej pracy i dobrej energii zrealizuje swoje wszystkie plany. Na kilka dni przed swoimi trzydziestymi urodzinami dowiedziała się, że jej marzenie z dzieciństwa się spełni – wyda swoją debiutancką powieść. Wychodzi z założenia, że każde, nawet przykre doświadczenie niesie ze sobą naukę.

Co autorka mówi o swojej książce?

“ Nowa rzeczywistość” to opowieść o młodych ludziach zagubionych w przerażającym świecie, w którym albo wejdą w ramy tyrańskiego systemu albo będą pozbawionymi tożsamości wykluczonymi, których rząd chce złapać i usunąć po cichu. Są pionkami w bezsensownej polityce terroru i inwigilacji. Historia Wandy Żmijewskiej to historia o podziemnej walce z władzą totalitarną, która za narzędzie terroru obrała sobie śmiercionośny wirus, z którym rozstał się cały świat, oprócz ojczyzny bohaterki. Ona i jej przyjaciele pragną odnaleźć siebie, szukają swoich celów, chcą realizować marzenia i osiągnąć codzienne szczęście, jak każdy młody człowiek, niezależnie od czasów, ustroju czy destynacji.

W Nowogłosie młodzi ludzie mogą poszukiwać siebie tylko w podziemiu. To trochę tak jak w małym miasteczku na Podkarpaciu, gdzie hołduje się politykom i postaciom historycznym, ale nigdy tym, którzy wychodzą przed szereg. Przez to dorastający i nieszablonowi mają podstawy, by żyć w przekonaniu, że wyjście poza ramy to jak bycie rewolucjonistą, a rewolucjonista w małym mieście, czy to w 2022 roku, czy opisywanym przeze mnie, 2035 to zdrajca stanu.

Kim są opisywani przeze mnie wykluczeni banici? Czy to faktycznie wielokrotnie zainfekowani wirusem obłąkani? Dla mnie banitą może być każdy z nas, który w obawie przed niedopasowaniem do narzuconych norm, musi się ukrywać. Dusić w sobie swoją wrażliwość, ekspresję, potrzeby i uczucia. To każdy, który czuje się zakuty w kajdany niepozwalające mu suwerennie decydować o swoim życiu.

Do jakich czytelników skierowana jest książka?