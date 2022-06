Radawa znów tętni życiem. Zobacz, z jakich atrakcji można skorzystać i jakie odbędą się tam imprezy! [ZDJĘCIA]

GOWiR w Radawie gotowy do sezonu letniego

Od marca trwało generalne sprzątanie terenu. Pracownicy wykonali roboty konserwatorskie i naprawcze, a zniszczone elementy zostały wymienione i pomalowane. Dno zalewu zostało ręcznie wyczyszczone, a także pozbyto się zalegającego w nim mułu. Takie działania poprawiają jakość wody, co z pewnością zachęci odwiedzających to miejsce do kąpieli w zalewie. Dodatkowo, jak zapewniają pracownicy GOWiR, w czasie sezonu nad kąpieliskiem czuwał będzie ratownik.

Jakie imprezy zostały zaplanowane na ten sezon w Radawie?

Jakie jeszcze atrakcje czekają nas w Radawie?

Radawa to mała, lecz bardzo atrakcyjna miejscowość w Gminie Wiązownica, przede wszystkim ze względu na piękno przyrody jaka ją otacza. Zarówno turyści jak i mieszkańcy preferujący aktywny wypoczynek mogą skorzystać z oznakowanej 13 km ścieżki rowerowej, która z miejscowości Szówsko prowadzi właśnie do Gminnego Ośrodka. Atrakcyjną formą wypoczynku są również szlaki piesze, które są idealnym miejscem dla miłośników Nording Walking. Miłośnikom piasku i wody proponujemy zalew z piaszczysta plażą, gdzie można wypożyczyć kajak, łódkę lub po prostu rozbić namiot i rozpalić ognisko w specjalnie przygotowanych miejscach. Znajdzie się tu również coś dla maluchów - kolorowy pociąg, plac zabaw czy niecka - utworzona z myślą o najmłodszych. Dla tych, których życiem jest camper - proponujemy by zatrzymali się na terenie Ośrodka, w bezpiecznym miejscu i skorzystali z bogatej oferty imprez kulturalnych, które właśnie na terenie GOWIR-u są organizowane. Miłośnicy kultury mogą wybrać się do amfiteatru, gdzie pod zadaszonymi trybunami można posłuchać koncertów w Wieczór Cygański lub Grecki, podziwiać przygotowane iluminacje w Noc Świętojańską, albo obejrzeć film w Kinie Letnim. W domkach wystawienniczych wszyscy mogą wypróbować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń z Gminy Wiązownica i nie tylko.