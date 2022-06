66-latka z Jarosławia oszukana na 23 tysiące złotych przez obywatelkę Belgii

Jarosławianka postępowała zgodnie z instrukcją

66-letnia mieszkanka Jarosławia udała się do banku i wypłaciła ponad 23 tys. złotych, które następnie przekazała rzekomej policjantce, ubranej po cywilnemu, która czekała na nią w okolicy placówki bankowej. Dopiero, gdy kobieta wróciła do domu zorientowała się, że padła ofiarą oszusta i zawiadomiła policjantów.

Sprawa jest rozwojowa

Policjanci z wydziału kryminalnego jarosławskiej jednostki zajęli się tą sprawą. Ustalili kobietę zamieszaną w to przestępstwo. Dzięki współpracy policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, stróże prawa zatrzymali 23-latkę na terenie Zabrza. Następnie obywatelka Belgii została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy w Jarosławiu zastosował wobec niej trzy miesięczny areszt. Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.