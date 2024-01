Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Jarosław, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Zobacz, jacy artyści wystąpią w tym roku na Podkarpaciu. To autorzy znanych i lubianych przebojów. Wśród nich są Maryla Rodowicz, Ania Dąbrowska, czy Czerwone Gitary. Szczegóły w galerii zdjęć

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów.

Strażacy z Krosna zajmują pierwsze rankingu pod względem liczby wyjazdów do zdarzeń w 2023 roku. W ubiegłym roku interweniowali 1353 razy! Sprawdźcie nasz cały ranking, w którym znalazły się wszystkie podkarpackie jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Na Podkarpaciu mamy ponad 1100 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 roku druhowie z OSP dysponowani byli do 4976 pożarów i 16568 miejscowych zagrożeń, którymi są m.in. wypadki drogowe i usuwanie skutków żywiołów. W dzisiejszym materiale prezentujemy TOP 30 jednostek OSP z Podkarpacia największą liczbą wyjazdów w ubiegłym roku.

Spotkanie z rysiami udokumentowane przez Kacper Gmiterek w okolicach Werchraty. Podkreśleniu podlega, że jest to matka z odchowanym młodym, które za chwile stanie się samodzielne - informuje Nadleśnictwo Lubaczów.

Nieodpowiedzialnym wybrykiem "błysnął" w noc sylwestrową 17-letni mieszkaniec gminy Wielkie Oczy (powiat lubaczowski). Młody mężczyzna wjechał do rowu skodą, którą wcześniej wypatrzył na jednej z posesji w Miękiszu Starym. Wsiadł do niej bez zgody właściciela. Po spowodowaniu kolizji oddalił się z miejsca zdarzenia, do domu próbując wrócić... ukradzionym rowerem. Szybko wpadł w ręce policjantów. W organizmie miał 2 promile alkoholu.