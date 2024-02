Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Jarosławiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Lider jest tylko jeden. Rzeszów ma zdecydowanie największą liczbę mieszkańców spośród miast i gmin w województwie podkarpackim. Jednak, które miasta i gminy są następne w kolejności w naszym regionie? To już nie jest takie oczywiste, a przetasowania w tym zestawieniu każdego roku są spore.

Od godz. 9 trwa protest rolników w Medyce. Zablokowany jest dojazd do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Rolnicy przechodzą przez przejście dla pieszych. W ciągu godziny przepuszczany jest jeden pojazd ciężarowy. Samochody osobowe kierowane są przez policję na drogę gminną.

Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

W piątek o godz. 10 mają się rozpocząć blokady dróg do przejść granicznych na granicy z Ukrainą oraz autostrad i dróg w całej Polsce. Według planów potrwają do godz. 15. Na Podkarpaciu do czwartkowego popołudnia zgłoszono już kilkanaście miejsc. "Zaboli, ale tylko w ten sposób zwrócimy na siebie uwagę Brukseli" - mówią rolnicy.