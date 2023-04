„Muzyczne Debiuty” młodych artystów z Jarosławiu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Najbardziej publiczność porwał Maksymilian Myłek, którego występy cieszyły się niekończącymi, gromkimi brawami

Maksymilian jest uczniem 6 klasy II stopnia, a więc w tym roku kończy szkołę muzyczną. W rozmowie z nami uczeń przyznał, że ćwiczy systematycznie, przez ok. 4 godziny dziennie. Najczęściej gra na zestawie perkusyjnym. Do koncertu przygotowywał go pan Henryk Przytocki.