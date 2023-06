90-lecie, fabryki ciastek. Miasto Jarosław świętuje z Mondelez

To dla nas niezwykle ważny moment - 90 lat produkcji wyjątkowych smakołyków dla naszych klientów - mówi Kamila Czyżyk, Kierowniczka Fabryki Ciastek w Jarosławiu. - Obchody tego jubileuszu w połączeniu z Dniami Miasta Jarosławia są wyjątkową okazją do podziękowania wszystkim za wsparcie, dzięki któremu staliśmy się producentem lubianych przez Polaków ciastek San dla całej rodziny, których portfolio wchodzą Łakotki, Holenderskie oraz Petitki. Serdecznie zapraszamy wszystkich, by razem z nami świętować i cieszyć się tym wyjątkowym czasem - dodaje.

To nie wszystko, co czeka na mieszkańców Jarosławia i okolic podczas obchodów Jubileuszu.

