Wierzbna-Cieszacin - nowa droga w powiecie jarosławskim oficjalnie otwarta [ZDJĘCIA]

W czwartek, 28 lipca został dokonany oficjalny odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna-Cieszacin. Mieszkańcy mogą już swobodnie z niej korzystać.

Inwestycja łączy ze sobą trzy miejscowości: Cieszacin Wielki, Ożańsk i Cieszacin Mały. Nowa droga w dużym stopniu skomunikuje te miejscowości i ułatwi życie mieszkańców. Dzieci będą miały szybszy i łatwiejszy dojazd do szkoły, a ich rodzice do pracy. Wcześniej mieszkańcy tych miejscowości, musieli dojeżdżać do swoich domów okrężną drogą. Mimo iż przebudowany odcinek łącznie mierzy jedynie 1267 metrów, była to niezwykle istotna inwestycja. Skróci ludziom czas dojazdu, a co za tym idzie także koszty podróży. Z drogi będą korzystać także mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz rolnicy, których pola uprawne zlokalizowane są na tym odcinku.

W ramach zakresu robót została wykonana m.in. nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej. Starosta dziękował wójtowi, radnym i samorządowcom za współpracę i za to, że zostały przeznaczone środki finansowe na tę inwestycję. Wartość tej modernizacji zamknęła się kwotą 649 263 złotych.

- Cieszę się, że możemy przekazać mieszkańcom powiatu jarosławskiego kolejną drogę do użytkowania. Bardzo długo wyczekiwana inwestycja może dziś cieszyć lokalną społeczność – mówił podczas otwarcia drogi, starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Po wielu staraniach, udało się. Od 30 lat ta droga nie była w ogóle przejezdna. Ludzie są teraz bardzo zadowoleni. Dziękujemy za tę inwestycję i czekamy na ciąg dalszy – mówiła sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha.

Ciąg dalszy inwestycji

- Wczoraj została podpisana umowa z firmą Strabag, na kontynuację tej drogi, w kierunku Cieszacina Małego. Idziemy za ciosem i już wkrótce cała długość tej drogi zostanie, być może jeszcze w tym roku, zakończona – zdradził nam podczas spotkania wójt gminy Pawłosiów Mariusz Reń.

W odbiorze uczestniczyli: starosta jarosławski Stanisław Kłopot wraz z radnymi powiatu jarosławskiego, m.in. Stanisławem Sopel oraz Markiem Kucab, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, wójt gminy Pawłosiów Mariusz Reń, wykonawca inwestycji Piotr Jedynak, sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha, radny Sołectwa Cieszacin Mały Jan Słoma, a także proboszcz Jacek Czerkas z parafii Cieszacin Wielki, który poświęcił nową drogę.

Powiat jarosławski z coraz lepszymi drogami

Przypominamy, że trwa także przebudowa drogi powiatowej Kidałowice - Rokietnica. To 8 kilometrów trasy do całkowitej przebudowy, budowa i przebudowa chodników oraz kanalizacji na odcinku ponad 4 km, planowane jest także wyznaczenie przejścia dla pieszych przy końcu inwestycji w Rokietnicy, przy wlocie do drogi wojewódzkiej. Prace rozpoczęły się już w czerwcu 2021 r., a zakończą się w sierpniu 2023 r.

Druga równie istotna dla mieszkańców to przebudowa drogi powiatowej Pruchnik - Kramarzówka - Helusz. Jest to droga łącząca dwa powiaty (jarosławski i przemyski), jedna z głównych arterii południowej części powiatu (gmina Pruchnik). Gruntownie przebudowane zostanie 8,5 kilometra drogi, z wymianą nawierzchni, nowymi chodnikami na trasie oraz zmodernizowanym systemem odwodnienia. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. a zakończą się we wrześniu 2023 r.

Ruch także na powiatowych chodnikach

Ponad miesiąc temu odbyły się odbiory techniczne nowych chodników. Efekty? Wola Rokietnicka - 100 m.; Święte - 500 m. (inwestycja dwuletnia); Łazy - 500 m. (inwestycja dwuletnia) - to nowe chodniki na drogach zarządzanych przez samorząd powiatowy.

