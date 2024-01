Remont głównej ulicy w Jarosławiu. Spore zmiany dla kierowców! [ZDJĘCIA]

Jak informuje Urząd Miasta w Jarosławiu, zmieniona została organizacja ruchu samochodowego w obrębie ul. Tarnowskiego. Przebudowa ulicy realizowana jest w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania”. To kosztowna, ale i strategiczna inwestycja dla miasta. Jej koszt to 16 mln złotych. Prace rozpoczęły się latem 2023 roku i mają potrwać ok. 1,5 roku.