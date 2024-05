Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Jarosławiu

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Co to jest Parlament Europejski?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W Polsce mamy 13 okręgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Prezentują się następująco:

Lista lokali wyborczych w Jarosławiu

Miejskie Przedszkole Nr 12

Miejskie Przedszkole Nr 8

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 6

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.