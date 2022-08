Święto handlu w Jarosławiu! Zobaczcie, co można kupić na jarmarku [ZDJĘCIA]

Na straganach znajdziemy szeroki asortyment towarów oraz pięknych, własnoręcznie wykonanych dzieł sztuki. Jest też smaczne jadło, przyprawy z całego świata, sery, wędliny, miody, piwo, wino i nalewki, mnóstwo słodyczy. Wśród nich królują regionalne produkty. Znajdziemy też oryginalne ubrania, biżuterię, bibeloty, książki, rzeźby, obrazy czy przepiękne ikony. Można także wyposażyć się w gliniane garnki, porcelanę i wszelakie przybory do kuchni. I tradycyjnie, nie zabrakło naszych harcerzy z hufca ZHP Jarosław, którzy sprzedają rzeczy z drugiej ręki, a cenę wyznacza kupujący. Przy okazji można zrobić dobry uczynek, gdyż zbierają oni na remont dachu na hufcu. Sprzedają naprawdę rewelacyjne rzeczy i każdy znajdzie coś dla siebie! Polecamy także ekologiczne podpałki i hotele dla pszczół, które tworzą osoby z niepełnosprawnościami w Jarosławiu.

Jarmark Jarosławski to niezwykle barwne przedsięwzięcie, swoją koncepcją nawiązujące do wielokulturowej historii Jarosławia oraz do zjazdów kupieckich, uważanych przez historyków za największe w XVI i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.