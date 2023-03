Remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu dobiegł końca. To jedna z ważniejszych inwestycji powiatu [ZDJĘCIA]

SOSW swoją siedzibę ma w budynku dawnych koszar austro-węgierskich. Zabytkowy obiekt wymagał gruntownej przebudowy

Przedmiotem inwestycji była przebudowa starszego z budynków placówki - budynku głównego SOSW w Jarosławiu, z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z likwidacją barier architektonicznych.

W ramach zadania została zamontowana winda osobowa obejmująca poziomy 0-2. To ogromna zmiana dla funkcjonowania budynku, pozwala na swobodę poruszania się dzieci z problemami ruchowymi. Zamontowano także nowe wejście do przedszkola na parterze wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. W zakres działań weszły również: wymiana stolarki okien i drzwi zewnętrznych. Na parterze będzie już niebawem funkcjonować przedszkole, a na I piętrze internat dla wychowanków ośrodka. Sale o dużej powierzchni zostały podzielone i zamienione na dwu-trzyosobowe pokoje, co z pewnością zapewni większy komfort i prywatność. Na II piętrze zaś zaadaptowano 10 pomieszczeń, w których są nowe pracownie m.in. graficzna, stolarska czy tkacka.