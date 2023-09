Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Jarosławiu? Bądź na bieżąco

Jarmark Jarosławski to największe święto handlu, teatru epok i muzyki świata. Od czwartku mieszkańców i turystów przyciągają na rynek przeróżne atrakcje i muzyka, ale także piękne towary, smaczne jadło i kuszące zapachy produktów, które kupcy rozłożyli na straganach.

Od dzisiaj 26 sierpnia o godz. 7 rozpoczęła się coroczna dezynfekcja i płukanie wody sieci wodociągowej w Jarosławiu oraz miejscowościach ościennych, które korzystają z wodociągu miejskiego. Potrwa ona do 1 września do godz. 15.

W kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się w piątek konferencje prasowe Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Tusk znaczy bezrobocie". Politycy obozu rządzącego przypominali na nich jak wyglądało bezrobocie za rządów koalicji PO-PSL i porównywali go z aktualną sytuacją na rynku pracy. Samorządowcy i parlamentarzyści spotkali się również w Jarosławiu, gdzie podkreślali jak bardzo zmniejszyło się bezrobocie w tym regionie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Do groźnego wypadku doszło w środę rano na Gorliczyńskiej w Przeworsku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych poszkodowana została jedna osoba. Ranna 48-letnia kobieta trafiła do szpitala. Przeworscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Jarmarku Jarosławskiego. Największe w regionie święto handlu, teatru epok i muzyki świata powraca w pełnej okazałości. Symbolicznym otwarciem Jarmarku będzie, jak co roku, barwny korowód oraz przekazanie kupcom klucza do bram miasta.

Rusza I etap remontu ul. Tarnowskiego. We wtorek, 22 sierpnia br. wykonawca prac planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zamknięta zostanie ul. Na Blichu od skrzyżowania z ul. Tarnowskiego, Zamkową i Podzamcze do wjazdu na posesję na dz. nr ewid. 2919 obręb 4.

W naszym regionie są gminy, w których aż 40 procent mężczyzn to kawalerowie. Które to gminy? Sprawdźcie w naszym rankingu opracowanym, na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Dożynki Gminne w Birczy połączone były z zakończeniem Ogólnopolskiej Akcj iCaritas Polska "Tornister Pełen Uśmiechu". To już dziesiąty raz Caritas kończy i podsumowuje swoją akcję skierowaną do dzieci na Podkarpaciu.

V jubileuszowe Jarosławskie Dni Sztuki pt. "Kanon czy Bunt korelacje" jest to impreza interdyscyplinarna, to są koncerty, wystawy, pokazy itp. W ramach tej imprezy odbył się wernisaż wystawy prof. Grzegorza Dobiesława Mazurka pt: "Mitopeje 2023". Wystawa znajduje się w "Galeria Rynek 6". Jest to galeria która w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia.