Mrozy nie odpuszczają! Zimą nie bądź obojętny na los bezdomnych ludzi i zwierząt. Gdzie udać się po pomoc w Jarosławiu?

Zima wróciła do nas i to w bardzo surowej odsłonie, nie dla każdego to piękny czas, czy okazja do zimowego szaleństwa. Zwracajmy uwagę na ludzi wokół nas, być może ktoś potrzebuje wsparcia, pomocy, reagujmy, okażmy serce i otwarte dłonie.

Jeżeli spotkamy osobę (lub wiemy o takich osobach), która jest bezdomna, zmarznięta, narażona na niebezpieczeństwo, poinformujmy:

Jeżeli jesteś osobą bezdomną, potrzebujesz pomocy, zgłoś się do:

Warto też pamiętać o naszych czworonożnych przyjaciołach!

Mróz to szczególnie ciężki okres także dla podwórkowych psów, dlatego właścicielu, zapewnij im odpowiednie warunki:

Widzisz krzywdzone zwierzę? Reaguj!

Każdy z nas może pomóc, czasami wystarczy tylko nie być obojętnym, nie odwracać wzroku i reagować! Jeżeli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, które grozi mu uszczerbkiem na zdrowiu, lub zagraża jego życiu, możesz to zgłosić do Policji lub bezpośrednio do prokuratury. Zaniedbanie zwierzęcia przez jego właścicieli, można zgłaszać także do Głównego Inspektoratu Weterynarii: [email protected] lub do organizacji zajmującej się statutowo ochroną praw zwierząt. Najlepiej złożyć zawiadomienie od razu w kilku miejscach. Np. na Policji i w lokalnej fundacji.