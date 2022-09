Można już głosować na projekty Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego Klaudia Oronowicz-Chudzik

Można już oddawać głosy na projekty zgłoszone do Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Mieszkańcy miasta mogą wybierać spośród 60 inicjatyw dopuszczonych do głosowania. Na karty z głosami wrzucone do urny, wysłane pocztą lub przez Internet miasto będzie czekać do 6 października.