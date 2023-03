Koncert muzyki polsko-ukraińskiej Aleksandra Kozińskiego w Jarosławiu. To będzie uczta dla melomanów!

Aleksander Koziński to znany pianista

- Od czasu do czasu coś gram, choć już nie tak intensywnie, gdy pracowałem we Lwowie - zdradza nam pianista.

Piątkowy koncert będzie ucztą dla melomanów!

To będzie muzyka rozrywkowa dobrego gatunku. Podczas koncertu będzie można usłyszeć znane przeboje muzyki polsko-ukraińskiej począwszy od lat 30. XX wieku, do naszych czasów. Jeśli chodzi o muzykę ukraińską, to będzie to przede wszystkim muzyka ludowa, a jeśli chodzi o polskie przeboje, to będzie dużo dzieł stworzonych przez kompozytorów.