Jarmark Bożonarodzeniowy i Koncert Świąteczny w Radymnie

To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych na ten dzień. O godz. 17:00 odbędzie się koncert "Tylko jedna jest taka noc" w wykonaniu solistów i zespołów Studia Piosenki MOK oraz chóru Cantilena.

- Spędźmy razem ten czas oczekiwania przy dźwiękach najpiękniejszych pastorałek i piosenek o tematyce Świątecznej. Z niecierpliwością odliczamy czas do tego niezwykłego wydarzenia i zapraszamy do spędzenia go wspólnie z nami - zachęcają organizatorzy.