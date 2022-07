Jak wygląda letni wypoczynek w szkołach podstawowych w Jarosławiu? [ZDJĘCIA]

Ciekawy i bezpieczny wypoczynek

W szkołach zorganizowane były zawody sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy w języku angielskim oraz nauka podstaw sztuk walki „Aikido”. Nie zabrakło wyjść do kina, parku, na basen oraz do sali zabaw.

Regionalne podróże

W trakcie tego turnusu dzieci udały się na wycieczki do: „Fun Parku” do Przemyśla, Paru Linowego w Radawie, do Muzeum Dobranocek, parku „Grawitacja” oraz „FlyParku” w Rzeszowie, Dworu Wapowce, muzeum w Zarzeczu, Nadleśnictwa Jarosław do Koniaczowa i Czerniawki, zagrody agroturystycznej "Międzyczas" w Cieplicach oraz uczestniczyły w przejeździe kolejką wąskotorową z Przeworska do Łopuszki Małej.