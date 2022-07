Na jarosławskim Rynku trwa Piknik Rodzinny. Symulator dachowania, darmowe badania, konkursy i wiele innych atrakcji [ZDJĘCIA]

Zaplanowano wiele zabaw edukacyjnych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Odwiedzający mogą spróbować swoich sił w quizach wiedzy z nagrodami, zadaniach-wyzwaniach (refleksomierz, narkogogle i alkogogle), doświadczyć dachowania i zderzenia w specjalnych symulatorach.

Uczestnicy mają możliwość wykonania podstawowych badań profilaktycznych, m.in. wzroku, poziomu cukru we krwi, a także skorzystania ze strefy relaksu i masaży.

Wykwalifikowani ratownicy uczą pierwszej pomocy nie tylko instruując, jak ratować życie, ale też dając szansę przećwiczenia swoich umiejętności na fantomach. Wszystko po to, by przekazać wiedzę i zwalczać lęk przed ratowaniem innego człowieka i tym samym promować aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy.