Te drogi w powiecie jarosławskim otrzymają rządowe dofinansowanie remontów dróg w 2023 roku [LISTA]

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie wsparcie dla lokalnej infrastruktury na Podkarpaciu. Dzięki rządowemu dofinansowaniu nasz region ma szanse na szybki rozwój. Drogi stają się nowoczesne i bezpieczne.

Do województwa podkarpackiego trafi łącznie 181 mln. zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powiecie jarosławskim zostanie przebudowana droga nr 1818R w km 0+018 do km 1+398, jest to odcinek drogi w miejscowości Michałówka, kwota dofinasowania to 3 310 684 zł. Łączna kwota przekazana na inwestycje drogowe w samorządach Powiatu Jarosławskiego w ramach RFRD to kwota blisko 17 mln zł.