Przegląd prasy 22.05.2024 Jarosław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Prasówka Jarosław 22.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 maja przed godz. 16:30 na drodze krajowej nr 77 w Orłach pod Przemyślem. Kierujący osobówką z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Mężczyzna trafił do szpitala.