Unikatowy STAR 20 z 1953 roku zostanie odnowiony. Pojazd należy do Muzeum w Przeworsku [ZDJECIA] Klaudia Oronowicz-Chudzik

Zabytkowy samochód pożarniczy Star 20 z 1953 roku, należący do zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku zostanie odnowiony. To unikatowy eksponat! Pojazd trafił do straży pożarnej w Pantalowicach w latach 70.XX wieku i służył jej do końca 1987 r.