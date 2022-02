Międzynarodowe sukcesy jarosławskiej tenisistki stołowej

Turniej WTT Youth Contender to cykl bardzo prestiżowych imprez w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego, w którym udział biorą zawodnicy z całego świata.

Anna Brzyska, zawodniczka jarosławskiego klubu, startowała w dwóch turniejach międzynarodowych w dwóch krajach - we Francji i w Belgii. W obydwu imprezach uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu stawała na najniższym stopniu podium w zmaganiach do lat 17.

Pierwszy medal reprezentantka Polski wywalczyła we francuskim Metz, gdzie stanęła na najniższym stopniu podium w grze pojedynczej do lat 17. Do awansu do wielkiego finału jarosławiance zabrakło niewiele - w półfinale Anna Brzyska przegrała minimalnie reprezentance Singapuru – Ser Lin Qian 2:3 (w ostatnim secie 11:13).

Kilka dni później Anna Brzyska po raz kolejny stanęła na najniższym stopniu podium, tym razem docierając do półfinału World Table Tennis Youth Contender w belgijskim Spa. Podobnie jak w Metz, także i w Belgii, w 1/2 finału tenisistka stołowa Kolpingu Jarosław została wyeliminowała przez późniejszą triumfatorkę całych zawodów - Sarah Jalli ze Stanów Zjednoczonych.