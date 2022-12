Laptopy i tablety dla seniorów w Przeworsku

Do Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Przeworsku trafią bowiem dwa nowe laptopy oraz pięć nowoczesnych tabletów. Jest to efekt uzyskanego dofinansowania w konkursie na realizację zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. Wysokość przyznanych środków to prawie 20 tysięcy złotych.