Groźny wypadek na autostradzie A4 w Korczowej. Pięć osób trafiło do szpitala [ZDJĘCIA] Klaudia Oronowicz-Chudzik

Na autostradzie A4 w Korczowej doszło do zderzenia pięciu pojazdów, do szpitala trafiło pięć osób, w tym dwójka dzieci. 56-letni kierowca bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze - wstępnie ustalili policjanci,