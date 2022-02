Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Grzęsce. Na szczęcie nikomu nic się nie stało!

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem ciężarowym marki Citroen, 31-letni mieszkaniec gminy Tryńcza, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i zjechał na przeciwny pas ruchu. Jadący tym pasem kierowca ciężarowego mana, by uniknąć zderzenia z citroenem, wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok - informuje asp. sztab. Justyna Urban, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.