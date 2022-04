Finał Powiatowego Konkursu Projektowania Ubioru MAGIA KOLORÓW 2022 w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu jarosławskiego i okolic

Ideą przedsięwzięcia było rozbudzanie u młodych artystów, zainteresowań związanych z modą, stylizacją, kreowaniem własnego wizerunku, stylu. Konkurs „Magia kolorów” i udział w nim to okazja do promowania młodzieży artystycznie uzdolnionej, dla której projektowanie, zabawa modą, to jeden z elementów pokazania własnej wrażliwości, estetyki i indywidualności. Konkurs zorganizowany był pod honorowym patronatem starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota.