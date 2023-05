"Zdrowa mama uśmiechnięta rodzina" - koncert z okazji Dnia Matki w Jarosławiu [WIDEO, ZDJĘCIA] Klaudia Oronowicz-Chudzik

W czwartek (25 maja) w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbył się koncert z okazji Dnia Mamy, który poza aspektem rozrywkowym miał na celu zachęcenie kobiet do badań i profilaktyki. To wspaniałe wydarzenie przygotowały Jarosławskie Amazonki na czele z przewodniczącą stowarzyszenia Martą Zadorożną i we współpracy z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki.