Bieg terenowy Galicya Trail 2022 w Pawłosiowie. Trasa liczyła około 24 km [ZDJĘCIA] mm

W niedzielę, 12 czerwca w Pawłosiowie (pow. jarosławski) odbył się bieg terenowy "Galicya Trail 2022". To druga edycja tej imprezy - jest to indywidualny bieg na dystansie ok. 24 km. Trasa prowadziła drogami asfaltowymi (5%) oraz ścieżkami leśnymi i polnymi (95%). Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego biegu!