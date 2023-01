Znamy wykonawcę drugiego mostu na Sanie pod Jarosławiem. Kiedy ruszy budowa?

Limit kosztów dla całej inwestycji wyznaczono na kwotę 252 870 000 zł. Najdroższą ofertę w przetargu zaproponowała firma Primost Południe z Będzina - 298 752 990 zł. Natomiast Mosty Łódź zaoferowały realizację zamówienia za 188 914 243 zł i była to też najniższa cena w przetargu. Dzięki tak atrakcyjnej ofercie, PZDW sporo zaoszczędzi.

Drugi most ma rozwiązać problem z korkami do Jarosławia

Droga wraz z mostem będzie liczyła prawie 2 km długości i będzie wyprowadzać ruch z Jarosławia w kierunku północnym. Sam most będzie liczył 624 metry z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Powstanie on na nowo wybudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 865. Jego początek będzie zlokalizowany na węźle drogowym "Jarosław-Munina" na DK 94. Droga będzie biegła przez San do miejscowości Sobiecin.