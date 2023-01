Znamy harmonogram wizyt krwiobusa w 2023 roku w Jarosławiu. Kiedy będzie można oddać w nim krew?

Krwiobus już od pewnego czasu, co miesiąc stacjonuje na terenie jarosławskiego MOSiR-u (ul. Sikorskiego 5), tak też będzie w 2023 r. Rejestracja odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 12.00. Akcja organizowana jest w ramach programu „Bezpieczny Jarosław", od kwietnia do października wpisuje się w profilaktyczną „Ulicę zdrowia".